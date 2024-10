«Un tyran», le PSG balance sur la mère de Mbappé !

Pierrick Levallet

Le PSG a lancé une nouvelle ère cet été. Le club de la capitale a perdu Kylian Mbappé, qui a signé libre au Real Madrid. Après sept ans de bons et loyaux services, le capitaine de l’équipe de France estimait qu’il était temps pour lui de passer à autre chose. Le club de la capitale a alors vu le meilleur buteur de son histoire partir cet été.

La mère de Mbappé cristallisait les tensions

Mais dans le même temps, le PSG s’est débarrassé de Fayza Lamari. D’après les informations de Foot Mercato, la formation parisienne avait beaucoup de mal avec la mère de Kylian Mbappé. Cette dernière cristallisait beaucoup de tensions autour d’elle, y compris avec l’entourage de certains joueurs du PSG. Fayza Lamari aurait même été décrite comme « un tyran » chez les Rouge-et-Bleu.

Le PSG libéré depuis son départ ?

Depuis qu’elle est partie, le climat semble beaucoup plus stable et sein au PSG ajoute Foot Mercato. Tout le monde discuterait et échangerait sans aucun problème dans l’espace VIP du club de la capitale, ce qui n’était pas forcément le cas lorsque la mère de Kylian Mbappé était dans les parages. Fayza Lamari n’était pas spécialement très appréciée dans l’environnement du PSG, et son départ semble avoir fait le plus grand bien en interne. La signature de Kylian Mbappé au Real Madrid, elle, aurait soulagé le vestiaire parisien. Le pensionnaire de la Ligue 1 se sentirait bien mieux depuis que le clan de la star de 25 ans n'est plus là.