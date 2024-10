PSG : Une sanction financière pour Ousmane Dembélé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Gérone, le PSG poursuit ce mardi soir sa campagne de Ligue des Champions avec un déplacement à Londres pour y affronter Arsenal. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique a décidé de se priver d’Ousmane Dembélé. Un choix fort de la part de l’entraîneur du PSG. L’international français ne jouera donc pas et en plus, cela pourrait lui coûter de l’argent.

Ce lundi, l’information a étonné tout le monde : Ousmane Dembélé ne serait pas sélectionné dans le groupe du PSG pour affronter Arsenal. Une absence par la suite confirmée par le club de la capitale au moment de dévoiler les joueurs appelés pour cette rencontre de Ligue des Champions. Absolument pas blessé, Dembélé serait écarté par Luis Enrique après un accrochage avec ce dernier.

Une prime d’éthique réduite ?

En plus de ne pas jouer face à Arsenal, Ousmane Dembélé pourrait également perdre de l’argent. La sanction pourrait à la fois être sportive et financière pour le numéro 10 du PSG. Selon les informations de RMC, Dembélé pourrait être privé d’une partie de sa prime à la signature. Une décision qui serait entre les mains de Luis Campos et Luis Enrique.

« Je l'ai mis à l'écart et je veux le meilleur pour mon équipe »

En conférence de presse avant ce match face à Arsenal, Luis Enrique expliquait en conférence de presse à propos de la mise à l’écart d’Ousmane Dembélé : « Je dis que si quelqu'un ne respecte pas les obligations envers l'équipe et n'est pas prêt... Je considère que cette semaine est importante, que ce match est important, et je veux que mes joueurs soient dans les meilleurs dispositions possibles. Je l'ai mis à l'écart et je veux le meilleur pour mon équipe ».