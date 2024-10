Thomas Bourseau

Luis Enrique ne fait pas dans le détail et n’accorde surtout aucun traitement de faveur. Kylian Mbappé faisait certes partie de l’équipe des capitaines du PSG la saison dernière, a été le buteur prolifique de l’exercice tout en étant le meilleur buteur de l’histoire du club parisien. Néanmoins, Enrique a tous les droits envers ses joueurs et notamment au niveau de la critique comme il l’a confié.

Kylian Mbappé a effectué sa septième et dernière saison au PSG sous les ordres de Luis Enrique. Après avoir connu Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino et Christophe Galtier, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a eu les clés de l’attaque du club avec les départs de Lionel Messi et de Neymar à l’été 2023. Et quand bien même Mbappé ait été inspiré d’un point de vu statistiques (44 buts avec le PSG sur l’exercice 2023/2024), son implication n’a pas toujours été au rendez-vous.

Mbappé critiqué malgré un triplé, Luis Enrique se réserve ce droit face à ses stars

Ce fut notamment le cas face au Stade de Reims en novembre dernier. Kylian Mbappé avait signé un triplé pour offrir la victoire au PSG en terres rémoises (3-0). Après la rencontre, Luis Enrique avait confié au micro de Prime Video ne pas avoir été satisfait du rendement et de l’implication collective de l’ancien numéro 7 du club parisien. L’entraîneur du Paris Saint-Germain a été le protagoniste d’un documentaire de Movistar+ intitulé « Vous n’en avez pas la moindre idée », Enrique a mis les choses au clair sur la gestion de Kylian Mbappé et de toute star.

«Quand il joue mal son entraîneur peut lui dire, et ce n’est pas grave»

« Nous n'avons pas la philosophie de dire: ‘on laisse Kylian faire ce qu'il veut’. Kylian est un mec super, normal, toujours avec un sourire, très ouvert et intelligent, génial à gérer. Quand un joueur marque des buts, personne ne peut plus rien dire, tout le monde est offusqué parce qu'on a dit quelque chose sur le crack. Mais il faut que les cracks donnent l’exemple aux autres. Il faut plus de normalité. Quand il joue mal son entraîneur peut lui dire, et ce n’est pas grave ». a affirmé Luis Enrique dans le documentaire de Movistar+ et par le biais de propos rapportés par RMC Sport.