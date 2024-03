Un phénomène veut plomber le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour son quart de finale de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain retrouvera le FC Barcelone, un face-à-face qui apparaît désormais comme un classique de la scène européenne, les deux équipes allant s’affronter pour la 14e et 15e fois de l’histoire. Pau Cubarsí, nouvelle sensation catalane, s’est confié sur ses ambitions en C1.

Trois ans après leur dernière confrontation qui avait tourné à l’avantage du PSG, Parisiens et Barcelonais se feront face en quarts de finale de Ligue des champions cette saison. C’est la 6e fois en douze ans que les deux clubs vont s’affronter sur la scène européenne, un double affrontement particulier pour Luis Enrique ou encore Ousmane Dembélé, anciens du Barça. Interrogé par Sport , Pau Cubarsí s’est prononcé sur ses ambitions européennes, le défenseur de 17 ans étant vu comme la dernière sensation chez les Blaugrana , apparu pour la première fois en Ligue des champions cette semaine en ayant débuté le huitième de finale retour contre le Napoli.

« Nous allons être nous-mêmes »

« Il ne reste plus que les meilleures équipes du monde, elles sont toutes compliquées et capables de gagner. Nous allons être nous-mêmes, disputer la Ligue des champions jusqu'au bout et nous battre pour l’obtenir », a réagi Pau Cubarsí, qui reste serein alors qu’il pourrait croiser la route de Kylian Mbappé dans les prochaines semaines.

« Je suis sûr que nous jouerons les demi-finales »