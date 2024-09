Un «meilleur joueur» au PSG grâce à Luis Enrique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Formé au Real Madrid, Achraf Hakimi est un joueur du PSG depuis 2021. L'international marocain a fait ses preuves au fil des mois et aujourd'hui, il est un pilier solide de la défense. Vice-capitaine de l'effectif de Luis Enrique, il reconnaît avoir très bien vécu l'arrivée de l'entraîneur espagnol à la tête du club en 2023.

Très à l'aise au PSG, Achraf Hakimi semble avoir gagné en confiance depuis que Luis Enrique est en poste. L'homme aux 79 sélections avec le Maroc à seulement 25 ans a pris l'habitude de beaucoup jouer et il continue d'être l'un des titulaires indiscutables avec Luis Enrique. A la veille du match face à Arsenal, l'arrière droit est revenu sur l'apport de l'Espagnol sur ses performances.

Hakimi est devenu meilleur

Titulaire à chaque match depuis le début de la saison à part contre Reims, Achraf Hakimi a gagné en maturité au contact de Luis Enrique et il semble très satisfait d'avoir l'entraîneur à ses côtés. « Il m’a donné plus de confiance, il me donne la liberté dont tout joueur a besoin. Il m’a présenté plusieurs points de vue sur le terrain et je suis en effet devenu un meilleur joueur à son contact » déclare-t-il en conférence de presse.

Un joueur expérimenté

Même s'il n'a que 25 ans, Achraf Hakimi a engrangé beaucoup d'expérience par le passé qui lui permet d'aborder les grands rendez-vous avec plus de facilités. Ce n'est pas un hasard s'il est l'un des nouveaux vice-capitaines de l'équipe, lui qui est passé par le Real Madrid, le Borussia Dortmund et l'Inter Milan avant le PSG.