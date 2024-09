Le PSG meilleur sans Mbappé, son pote lâche ses vérités

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cet été, le PSG a perdu un de ses joueurs très importants en la personne de Kylian Mbappé, parti au Real Madrid. Mais le club de la capitale est-il meilleur sans le capitaine de l’équipe de France ? Présent en conférence de presse ce lundi, Achraf Hakimi a indiqué que selon lui, Paris a une plus grande force collective cette année.

Depuis le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, le PSG met l’accent sur le collectif. Un discours répété à plusieurs reprises, notamment par Nasser Al-Khelaïfi. De quoi en faire une meilleure équipe ?

Mbappé : Le Real Madrid justifie son annonce surprise ! https://t.co/hPct021zUv pic.twitter.com/aoUjLCRkJh — le10sport (@le10sport) September 30, 2024

« Le PSG de cette année est la continuation de celui de l'année dernière »

La question a justement été posée à Achraf Hakimi ce lundi en conférence de presse, à la veille de la rencontre face à Arsenal en Ligue des champions. « Je pense que le PSG de cette année est la continuation de celui de l'année dernière », a répondu l’international marocain, qui estime que le PSG est meilleur collectivement cette saison.

« Un plus grand collectif présent à chaque match »

« Nous avons quelque chose de très fort qui est l’union entre les joueurs, un plus grand collectif présent à chaque match. C’est quelque chose que l’on peut voir et c'est le point fort de cette équipe et je pense que c’est ce que nous allons voir par la suite », a ajouté Achraf Hakimi.