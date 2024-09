PSG : Mbappé est parti, Luis Enrique tient son arme fatale !

Thomas Bourseau

Le PSG a fait ses adieux au meilleur buteur de son histoire cet été. Non remplacé numériquement parlant, Kylian Mbappé témoigne de loin des performances décisives de Bradley Barcola et Ousmane Dembélé lors des six premières journées de Ligue 1. D’ailleurs, les deux attaquants du Paris Saint-Germain sont parvenus à intégrer un cercle très fermé en étant tous deux au moins décisifs à six reprises. Explications.

Kylian Mbappé annonçait sa décision dès la mi-février à Luis Enrique et au staff parisien de quitter le PSG à l’issue de la saison dernière. Le 10 mai 2024, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain publiait sur ses réseaux sociaux son message d’adieu. Et il n’a fallu que trois petites semaines afin de témoigner du communiqué du Real Madrid où Mbappé a signé un contrat le liant au champion d’Espagne jusqu’en juin 2029.

Le PSG a perdu Mbappé, Barcola et Dembélé prennent la main

Orphelin de Kylian Mbappé qui avait inscrit 44 buts et délivré 10 passes décisives toutes compétitions confondues la saison passée, le PSG ne l’a pas remplacé poste pour poste. Au contraire, Luis Enrique s’appuie encore plus sur Bradley Barcola qui réalise dans son couloir gauche un début de saison canon avec six réalisations en autant de journées de Ligue 1, ce qui fait de lui le meilleur buteur du championnat devant Jonathan David et Mason Greenwood (5 buts).

Dembélé et Barcola perpétue une tradition rare en Ligue 1 !

Ousmane Dembélé est le maître de l’aile droite de l’attaque du PSG. En ce début d’exercice, le numéro 10 du Paris Saint-Germain a trouvé le chemin des filets à 4 reprises en Ligue 1, un meilleur bilan que ses 3 buts de la saison dernière, tout en délivrant 3 passes décisives au passage. Comme L’Équipe le souligne dans ses colonnes du jour ce lundi, Dembélé et Bradley Barcola ont tous deux été impliqués sur 6 buts, au minimum, du PSG après six journées de Ligue 1. Un fait rare pour deux joueurs évoluant dans la même équipe dans l’élite du football français. Il se pourrait donc bien que l’entraîneur Luis Enrique puisse avoir trouver son arme fatale. Depuis 18 ans, le Paris Saint-Germain, version QSI, monopolise les débats.

La MNM de Galtier était la dernière en date

Avant la Coupe du monde 2022 au Qatar qui avait eu lieu en pleine saison, soit en novembre et décembre, la fameuse MNM était étincelante. Que ce soit Kylian Mbappé, Neymar ou Lionel Messi, tous préparaient au mieux le Mondial et enchaînait les grosses performances en Ligue 1. De ce fait, après six journées de championnat, Neymar pointait déjà à 7 buts et 6 passes décisives. Lionel Messi avait signé 6 passes décisives pour 3 buts marqués et Mbappé avait trouvé le chemin des filets à 7 reprises. Intraitable.

Neymar, l’habitué de la statistique !

Outre la saison 2022/2023 mentionnée ci-dessus avec ses 7 buts et 6 passes décisives, Neymar était parvenu à effectuer quatre passes décisives pour 2 buts en 2018/ 2019. Lors de six premiers matchs de cette saison, Mbappé affichait le bilan suivant (4 buts pour 2 passes décisives). Angel Di Maria, pour sa part, trouvait l’équilibre parfait (3 buts pour 3 passes décisives). Pour sa première saison au PSG, Neymar signait un départ canon avec 4 buts et 4 passes décisives aux côtés des 7 réalisations d’Edinson Cavani et ses 2 services.

Payet et Thauvin, les deux exceptions hors PSG

A une seule reprise, l’OM a intégré ce cercle de privilégiés. Au cours de la saison 2018/2019, comme le précise L’Équipe via Opta, Dimitri Payet et Florian Thauvin sont également parvenus à trouver cette complémentarité décisive. L’ex-maître à jouer Payet délivrait service sur service à ses anciens coéquipiers marseillais avec 4 passes décisives tout en inscrivant 3 buts. De son côté, Thauvin déroulait tout bonnement avec 6 réalisations pour une passe décisive.