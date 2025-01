Un Marseillais refuse une offre à cause du PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Canal + a trouvé ses consultants de luxe pour les soirées Ligue des champions. Cette saison, la chaîne cryptée peut compter sur les analyses de David Ginola, mais aussi de Samir Nasri. Pour l'heure, l'ancien de l'OM se contente de donner son avis durant la mi-temps et l'après-match. Pas question pour lui de remplacer Habib Beye aux commentaires pour une raison bien précise.

La Ligue des champions est de retour. Mardi et mercredi, les clubs français (LOSC, Monaco, PSG, Brest) vont tenter d’assurer ou d’aller chercher leur qualification pour la prochaine étape. Comme à son habitude durant ces fenêtres européennes, Samir Nasri devrait prendre place au centre du plateau du Canal Champions Club aux côtés de David Ginola, Laure Boulleau, Bertrand Latour et Hervé Mathoux, en chef d’orchestre. L’ancien marseillais prend un malin plaisir à commenter les performances des équipes françaises

« S'il faut encenser le PSG, je le fais »

Mais dans un entretien accordé à L’Equipe, Nasri a confié qu’il voulait rester le plus juste possible devant les caméras. « Je ne juge que la performance, je ne lâche jamais une pique pour faire le buzz. Mais les téléspectateurs attendent qu'on leur dise ce qu'ils ont vu, avec une critique constructive. Je suis Marseillais mais s'il faut encenser le PSG, je le fais » a-t-il confié.

Nasri est confortable dans son nouveau costume

C’est aussi en raison de sa position délicate vis-à-vis du PSG qu’il refuse de commenter. L’ancien marseillais se sent plus à l’aise lorsqu’il s’agit d’analyser et de distribuer les bons et mauvais points. « Absolument ! J'aime avoir le recul nécessaire pour parler tactique, bénéficier de plus d'angles de vue, etc. C'est un autre métier le commentaire en direct. Il faut savoir faire partager les émotions, ne pas avoir un ton monotone... Et si je devais commenter le PSG, ce ne serait pas évident de crier sur un but, de faire vivre le truc… » a lâché Nasri.