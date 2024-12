Un joueur du PSG viré après une grosse embrouille !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par le PSG entre 2010 et 2013, Mathieu Bodmer avait très mal terminé son aventure avec le club de la capitale. En froid avec Leonardo, l'ancien milieu de terrain avait été poussé vers la sortie et cédé en prêt à l'ASSE pour les six derniers mois de son aventure parisienne. Bodmer se livre sans détour sur son clash avec l'ancien dirigeant du PSG.

Aujourd'hui directeur sportif du Havre, Mathieu Bodmer fait partie de ces anciens joueurs qui ont fait la transition en 2011 entre l'ancien PSG et le PSG version qataris. L'ancien milieu de terrain a vu son temps de jeu logiquement fondre avec les nouveaux joueurs recrutés par Leonardo et la rude concurrence qui s'est installée au Parc des Princes, et il avait d'ailleurs été contraint de quitter le PSG en janvier 2013 après un clash avec son directeur sportif de l'époque. Bodmer avait alors rejoint l'ASSE pour six mois en prêt.

«J’aime le risque» : Le PSG se plante, Luis Enrique déballe tout ! https://t.co/kTRQ2E6Gur pic.twitter.com/TnaeUtPsfk — le10sport (@le10sport) November 29, 2024

« J’ai été un peu loin dans mes propos »

Dans un entretien accordé à RMC Sport, l'ancien milieu de terrain du PSG raconte son embrouille avec Leonardo : « Quand je suis parti à l’ASSE. Dernier jour du mercato, je signe à 23h54 pour 00h. Je suis prêté quelques mois. Ce n’était pas prévu. J’avais eu un petit différend avec Leonardo à l’époque. Ça restera entre lui et moi, mais on n’était pas d’accord sur un truc et ça a été un peu compliqué. J’ai été un peu loin dans mes propos, mais je les assume, il n’y a pas de souci. Je ne veux pas faire de jeux de mots, mais ils m’ont mis au vert », raconte Bodmer.

Bodmer a adoré l'ASSE

Et l'ancien joueur du PSG a gardé un excellent souvenir de son passage à l'ASSE sous les ordres de Christophe Galtier : « Ce qui m’a fait le plus grand bien, c’est que j’ai eu la chance de découvrir un grand club français, des tops joueurs et de gagner une Coupe de la Ligue avec un club mythique ». De retour au PSG l'été suivant au terme de son prêt, Bodmer s'était ensuite engagé librement avec l'OGC Nice.