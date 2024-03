«Un clown», le boss du PSG part au clash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Journaliste indépendant, Romain Molina jouit d'une belle popularité auprès des jeunes, qui apprécient son style décontracté, mais aussi son franc-parler. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a quelques années, Nasser Al-Khelaïfi a été confronté à l'une de ses vidéos. Le président du PSG semble ne pas avoir apprécié les révélations de Molina.

Qui est Romain Molina ? Ce samedi, L'Equipe Magazine consacre un long article à ce journaliste domicilié en Espagne, publié dans plusieurs journaux de qualité à travers le monde, mais visiblement boudé par la presse française. L'occasion d'en savoir plus sur les relations entre Molina et certains clubs comme le PSG, souvent épinglé sur Youtube.

Entre Molina et le PSG, ce n'est pas l'amour fou

Et le moins que l'on puisse dire c'est que les deux parties ne s'apprécient guère. En 2018, le directeur de la communication de l'époque, Jean-Martial Ribes, montre l'une des vidéos de Romain Molina à Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG.

« Qui est ce clown ? »