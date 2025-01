Trois grands renforts arrivent au PSG !

La rédaction

Après une victoire à Lens sans trois de ses cadres, le PSG devrait pouvoir compter sur les retours d’Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Marquinhos. Les trois joueurs sont attendus pour le match capital face à Manchester City, ce mercredi 22 janvier. Des renforts de taille avant une série d’échéances cruciales pour les Parisiens.

Face à Lens, Luis Enrique, le coach du PSG, a dû composer avec trois absents de poids. Privés d’Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Marquinhos, les Parisiens ont tout de même réussi à s’imposer chez les Sang et Or (2-1). Une victoire qui conforte la première place du PSG, plaçant le club de la capitale à 10 points de son dauphin, l’OM.

Kolo Muani vers la Juve ? 🤔 Les négociations s'annoncent compliquées pour le PSG, qui doit faire un choix crucial !

➡️ https://t.co/VOQ7IuKgCv pic.twitter.com/G6R6pLn8ni — le10sport (@le10sport) January 19, 2025

Des retours importants pour le PSG avant Manchester City

Mais ces absents devraient être de retour pour ce qui pourrait être le match le plus important de la saison. Les Parisiens affrontent Manchester City en Ligue des champions ce mercredi 22 janvier et pourront compter sur Ousmane Dembélé d'après les informations de RMC Sport. L’attaquant français avait été écarté du groupe à cause d’un syndrome viral.

Achraf Hakimi est également attendu après une absence décidée pour le préserver.

Enfin, Marquinhos devrait également faire son grand retour dans le groupe parisien après une gêne aux adducteurs, qui l’a écarté des terrains lors des trois derniers matchs.

Un calendrier difficile pour le PSG

Paris aura besoin de ces renforts majeurs pour affronter une série de matchs compliqués. Le PSG est actuellement en dehors des places qualificatives de la Ligue des champions et doit absolument gagner ses prochains matchs contre Manchester City et Stuttgart pour assurer sa survie dans la prestigieuse compétition européenne.