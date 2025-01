PSG : L'annonce surréaliste de Dembélé le fait halluciner

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG de Luis Enrique reçoit Manchester City au Parc des Princes. Avant ce grand rendez-vous de Ligue des Champions, Bernardo Silva a avoué qu'il se méfiait d'Ousmane Dembélé, rappelant la sortie lunaire du numéro 10 parisien sur sa capacité à utiliser ses deux pieds.

Classé 25ème en Ligue des Champions, le PSG a la lourde tâche d'accueillir Manchester City ce mercredi soir au Parc des Princes. En effet, les deux écuries européennes s'affrontent pour le compte de la septième, et avant-dernière, journée du premier tour.

Deschamps s'apprête à écrire une nouvelle histoire après le Mondial 2026 ! 🌍 Vous savez où il pourrait poser ses valises ?

➡️ https://t.co/WiylkGvCs9 pic.twitter.com/LIpMjfnIm1 — le10sport (@le10sport) January 19, 2025

PSG-City : Bernardo Silva se méfie d'Ousmane Dembélé

Lors d'un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche matin, Bernardo Silva a annoncé la couleur avant PSG - Manchester City. En effet, l'international portugais s'est livré sur la plus grande menace parisienne : Ousmane Dembélé.

«Dembélé peut faire la différence à n’importe quel moment»

« Ousmane Dembélé est toujours un joueur qui peut faire la différence à n’importe quel moment. Quand j’étais encore en France, je me rappelle que même lui ne savait pas s’il était droitier ou gaucher. Je me rappelle de l’interview où il disait qu’il tirait les penalties du gauche ou du droit, et les corners de l’autre pied », a déclaré Bernardo Silva, milieu polyvalent de Manchester City, sur TF1.