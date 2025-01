Mercato - PSG : La presse anglaise relance un gros transfert !

La rédaction

Annoncé sur le départ depuis un certain temps, Nuno Mendes pourrait bien quitter la capitale. Le latéral gauche portugais et le PSG n'arrivent pas à s'entendre pour une prolongation. Manchester United se tiendrait donc à l'affût et serait même plutôt confiant pour son transfert.

Le PSG a enfin lancé son mercato. Si Paris a déjà enregistré une recrue avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia au Parc des Princes, dans le sens des départs, les dirigeants parisiens restent aussi sur tous les fronts. Souhaitant se séparer de certains indésirables comme Randal Kolo Muani, Marco Asensio ou encore Milan Škriniar, le PSG doit également gérer les envies de départ, comme celle de Nuno Mendes.

Kolo Muani vers la Juve ? 🤔 Les négociations s'annoncent compliquées pour le PSG, qui doit faire un choix crucial !

Manchester United garde espoir pour Nuno Mendes

Annoncé avec insistance du côté de Manchester United, le défenseur portugais est la cible principale de Ruben Amorim pour renforcer son effectif selon les informations de Football Insider. Alors que le PSG espère convaincre Nuno Mendes de repousser le projet des Red Devils, le club mancunien serait plutôt confiant pour son transfert. De quoi relancer le dossier côté parisien.

Nuno Mendes veut partir du PSG

Mais le départ de Nuno Mendes de la capitale n’est pas encore acté. D’après L’Équipe, le latéral gauche pourrait se laisser tenter par une prolongation au PSG, mais il aurait de grosses exigences. Le Portugais demanderait pas moins de 10M€ par an à son club pour prolonger, une somme que le PSG ne serait pas prêt à débourser.