Kvaratskhelia-Barcola : Le PSG règle une question brulante !

Ce vendredi, le PSG a officialisé l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples. Un transfert à 70M€ pour le Géorgien, qui devrait s’installer sur le côté gauche de l’attaque de Luis Enrique. De quoi poser problème à Bradley Barcola ? En interne, Paris ne voit pas de problème pour une cohabitation des deux talents.

Le PSG a frappé très fort sur le mercato hivernal. Priorité absolue de Luis Enrique sur le plan offensif, Khvicha Kvaratskhelia a rejoint le club de la capitale ce vendredi. Recruté contre 70M€ hors bonus, le Géorgien va dynamiter le côté gauche de l’attaque, ce qui pourrait quelque peu freiner la progression de Bradley Barcola…

Robert Pirès craint une perte d’influence de Barcola avec Kvaratskhelia

C’est en tout cas ce que craint Robert Pirès : « Il joue au même poste et avec le même registre que le Géorgien. Les deux joueurs vont vite, dribblent, percutent et marquent des buts. Je ne sais pas comment Luis Enrique va procéder avec Bradley Barcola. Il faut bien le gérer et ne pas le griller. C’est un jeune. C’est important de communiquer avec lui. Il faut que Bradley conserve du temps de jeu et ce ne sera pas facile de lui garantir après le recrutement d’un super joueur contre une indemnité de transfert de 70 millions d’euros. Cela veut clairement dire que Kvaratskhelia t’apporte plus que le titulaire du poste », a ainsi confié le champion du monde 1998 auprès du Parisien.

Le PSG assure l’inverse

Ainsi, la concurrence avec Kvaratskhelia risque d’être compliquée pour Bradley Barcola, sur lequel le PSG compte néanmoins. En effet, le Parisien a révélé que l’arrivée du nouveau numéro 7 n’était pas du tout un frein pour le Français aux yeux du club de la capitale. Les deux hommes vont donc pouvoir cohabiter au sein du système de Luis Enrique, qui ce samedi, a positionné Barcola sur le côté droit en l’absence d’Ousmane Dembélé.