Tension maximale au PSG, ils craquent en direct

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En pleine tourmente après l’élimination en Coupe de France mercredi soir sur la pelouse de l’OM, le PSG traverse une période délicate. Et certains cadres du vestiaire n’ont pas hésité à pousser un coup de gueule après la rencontre pour tirer la sonnette d’alarme, comme Gianluigi Donnarumma et Marquinhos.

À une semaine du 8e de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich, le PSG ne s’est absolument pas rassuré mercredi soir au Vélodrome. Le club de la capitale a été éliminé de la Coupe de France par l’OM (2-1) au terme d’une prestation très décevante, notamment sur le plan offensif. Et les joueurs du PSG n’ont pas caché leur frustration après la rencontre…

PSG : Mbappé victime d'une opération à 100M€ ? https://t.co/RPFOvfw5gd pic.twitter.com/gIdeQUJh3I — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

« Le moment de fermer notre bouche »

Marquinhos, interrogé au micro de beINSPORTS juste après la coup de sifflet final, a été le premier à s’insurger du visage affiché par le PSG : « C’est le moment de fermer notre bouche, continuer à travailler. On doit s’améliorer si on veut gagner des titres cette saison. Si je vais prendre la parole ? Toujours, quand il faut, je suis là. On va rester ensemble jusqu’à la fin. On sait que ça parle beaucoup dehors. Ça ajoute beaucoup de choses. Il faut continuer à travailler. Il faut rester ensemble et calme », a lâché le capitaine du PSG.

« La rage »