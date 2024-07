«Quand j’ai signé…», il vit une histoire incroyable au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG en 2007, Zoumana Camara n'imaginait probablement pas à l'époque rester les 17 années suivantes de sa vie en tant que salarié du club de la capitale. Et alors qu'il vient de mettre un terme à sa très longue collaboration avec le PSG, l'ancien défenseur central fait le bilan de cette incroyable histoire d'amour.

Le plus ancien des membres du PSG s'en va, c'est officiel ! Zoumana Camara a tout vécu au Parc des Princes, en tant que joueur (2007-2015), entraîneur-adjoint en équipe première (2015-2021) puis coach des U19 (2021-2024). Arrivé en fin de contrat, il a donc décidé de partir pour franchir un cap au plus haut niveau, mais n'oubliera pas pour autant cette magnifique histoire de 17 ans avec le PSG. Il se confie avec émotion dans les colonnes de L'EQUIPE .

« Jamais je n'aurais imaginé être encore au PSG en 2024 »

« Mon sentiment après 17 ans au PSG ? De la fierté. Quand j'ai signé en 2007, jamais je n'aurais imaginé être encore au PSG en 2024. C'était un objectif et un rêve pour moi d'y signer en tant que natif de Colombes (Hauts-de-Seine). J'aime les images : j'en retiens une, celle du manager d'hôtel. Avant de le devenir, tu passes par différents postes, au room-service, voiturier, restauration... Moi, j'ai été joueur, puis adjoint et enfin entraîneur, j'ai pu faire mienne mon expérience en faisant ce qui me ressemble et en fonction de mes convictions », confie Camara.

Camara raconte la transition avec le Qatar