PSG : Verratti de retour, les retrouvailles ont fuité !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Marco Verratti est revenu à Paris pour célébrer son 32ème anniversaire. Présent au Parc des Princes lors du match opposant le PSG à l'Atlético de Madrid, le milieu italien a fêté l'événement dès la mi-temps en compagnie notamment de Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez. La soirée s'est poursuivie par un dîner réunissant des joueurs du club.

Il est l’une des figures du projet QSI. Arrivé en toute discrétion au PSG à l’été 2012 et présenté dans l’ombre de Zlatan Ibrahimovic alors qu'il n'avait que 19 ans, Marco Verratti a quitté la capitale l’année dernière après onze saisons et 416 rencontres disputées, devenant le joueur le plus capé de l’histoire du club derrière Marquinhos et Jean-Marc Pilorget. Désormais au Qatar, Verratti n’en oublie pas son ancien club.

🎂 Marco Verratti a fêté son 32e anniversaire au Parc des Princes avec Kimpembe et Lucas Hernandez #PSGATL pic.twitter.com/mlFlzfuw2Y — FootWag (@FootWag) November 7, 2024

Verratti fête son anniversaire dans une loge du Parc des Princes

Souvent de passage à Paris, Marco Verratti était au Parc des Princes mercredi soir pour la réception de l’Atlético de Madrid. L’Italien qui vient d’avoir 32 ans a profité de sa venue dans son ancienne maison pour célébrer son anniversaire dès la mi-temps du match dans une des loges de l'enceinte parisienne, des images ayant fuité sur les réseaux sociaux avec notamment Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez.

Un dîner de prévu

Selon Canal+, la soirée devait se poursuivre après le choc de Ligue des champions qui a tourné en faveur d’Antoine Griezmann et ses coéquipiers avec un dîner organisé dans la capitale avec plusieurs joueurs.