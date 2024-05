PSG : Un problème de longue date bientôt réglé ?

Benjamin Labrousse

Ce samedi soir, le PSG et l’OL vont s’affronter pour leur dernier match de la saison à l’occasion de la finale de la Coupe de France (21h). Champion de France pour la 12ème fois de son histoire, le club parisien pourrait également remporter la coupe nationale, que les Rouge et Bleu ont laissé échapper ces deux dernières années. Comme l’a rappelé Marquinhos ce vendredi, les hommes de Luis Enrique veulent remettre la main sur ce trophée.

La fin de saison approche à grands pas. Si pour 16 des 18 clubs de Ligue 1, cet exercice 2023-2024 est arrivé à son terme, ce n’est pas le cas du PSG et de l’OL. Et pour cause, les deux clubs vont s’affronter ce samedi soir en finale de la Coupe de France. Un duel au sommet entre deux équipes en bonne forme, surtout du côté lyonnais.

Un choc au sommet pour le PSG en Coupe de France

Relégables en début de saison, les Gones ont complètement inversé la tendance et ont réussi à terminer 6èmes de Ligue 1. Pour le PSG, la victoire en Coupe de France représente également un défi de taille, les partenaires de Kylian Mbappé n’ayant plus remporté ce trophée depuis deux ans désormais. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, le capitaine Marquinhos a affirmé à quel point une victoire en Coupe de France était nécessaire pour les siens.

« Il faut se focaliser sur ça, terminer avec un titre »