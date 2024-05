PSG : Nouvelle annonce retentissante de Keylor Navas !

La rédaction

C’est une grande nouvelle pour un gardien qui aura remporté de nombreux titres. Arrivé au PSG en 2019, il était déjà connu que Keylor Navas quitterait le Parc des Princes à l’issue de la saison. Mais la gardien costaricien vient de faire une nouvelle annonce encore sur son avenir : il décide de mettre fin à sa carrière internationale. En d’autres termes, il ne portera plus le maillot de sa sélection.

C’est une page qui se tourne pour Keylor Navas et le Costa Rica. Après 114 sélections, l’ancien gardien du Real Madrid a annoncé sur Instagram qu’il mettait un terme à l’aventure avec son pays. À désormais 37 ans, celui qui se bat avec Gianluigi Donnarumma depuis trois saisons pour une place de numéro un dans les cages parisiennes se cherche un nouveau challenge et souhaite sûrement pouvoir y être focalisé à 100 %.

« Ce chapitre de ma vie arrive à son terme »

Dans une vidéo face caméra postée sur Instagram , Keylor Navas annonce sobrement qu’il met fin à sa carrière internationale, non sans émotion : « Ce chapitre de ma vie arrive à son terme… C’est un sentiment aigre-doux, difficile à assimiler. […] Ensemble nous avons écrit l’histoire en affrontant les meilleurs joueurs du monde, portant le nom du Costa Rica à des sommets. […] Je me sens incroyablement chanceux et privilégié pour tout cela. » explique-t-il. Plusieurs joueurs ont commenté sa publication, notamment Sergio Ramos, Fabian Ruiz ou Carlos Soler.

Un Mondial 2014 qui l’avait révélé au grand public

Arrivé à Levante en 2012, Keylor Navas avait réalisé une Coupe du Monde 2014 de haute volée. Le portier du PSG était parvenu à hisser son équipe jusqu’en quart de finale, terminant en tête d’une poule composée de l’Uruguay, de l’Italie et de l’Angleterre. Les Pays-Bas avaient mis fin aux rêves costariciens aux tires au but. Navas avait été consolé par une signature au Real Madrid dans la foulée.





Nicolas Jolivet