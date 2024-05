Le PSG fait une annonce qui concerne Mbappé !

La rédaction

Le PSG affrontera l'OL samedi soir à Lille, en finale de la Coupe de France. Kylian Mbappé était au centre de l'attention ces derniers jours après avoir enchaîné les sorties, et certains se demandaient même s'il serait présent pour ce dernier rendez-vous de la saison. Et le PSG a finalement annoncé sa présence dans le groupe.

Lors du dernier match de championnat face à Metz (0-2), Kylian Mbappé ne figurait pas dans le groupe du PSG et n’a donc pas pu avoir d’ovation pour sa dernière en championnat. Cependant, Luis Enrique a bel et bien décidé de le convoquer pour la finale de la Coupe de France qui se disputera samedi soir, face à l'OL, au stade Pierre Mauroy de Lille.

📋🆗Le groupe convoqué par Luis Enrique pour la finale de Coupe de France, demain, face à Lyon ! 🔴🔵#OLPSG I #CDF 🏆 pic.twitter.com/tnAMQU7vyk — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 24, 2024

Mbappé présent après de nombreux doutes...

Kylian Mbappé avait été aperçu, en début de semaine, au 77ème Festival de Cannes et avait été remarqué attablé dans un restaurant, avec son ami et coéquipier Ousmane Dembélé, lui aussi absent du groupe à Metz. De nombreuses personnes pensaient donc que le meilleur buteur de l’histoire du PSG n'allait pas participer à cette finale de Coupe de France. Contrairement à Mbappé, Carlos Soler et Nordi Mukiele, quant à eux, ne sont pas dans le groupe, sans raison apparente.

Finir en beauté

Pour son 308e et dernier match sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé aura l’occasion de remporter son quinzième trophée et notamment sa quatrième Coupe de France, avant de prendre la direction du Real Madrid.