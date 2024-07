PSG : Sa femme dément une folle rumeur

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Unique recrue du PSG pour le moment à l’occasion de ce mercato estival, Matvey Safonov s’entraine actuellement sous ses nouvelles couleurs. L’une de ses dernières apparitions a d’ailleurs fait le buzz sur les réseaux sociaux. Safonov aurait-il été impliqué dans une bagarre ? Sa compagne a répondu aux rumeurs.

Le PSG travaille actuellement sur de nombreux transferts, mais pour le moment, Luis Enrique ne peut compter que sur une seule recrue en cette intersaison. C’est Matvey Safonov qui est l’unique nouvelle tête à Paris. Le gardien russe a été recruté pour 20M€ en provenance de Krasnodar. Et il n’aura pas fallu longtemps pour que Safonov se retrouve au coeur d’une histoire pour le moins inattendue…

Safonov impliqué dans une bagarre ?

Tout est parti d’une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. On peut alors y voir Matvey Safonov au volant de sa voiture avec des blessures au niveau de l’oeil. En effet, le gardien du PSG y apparait avec des points de suture ainsi qu’un oeil au beurre noir. Devant l’état de Safonov, il a alors été question d’une potentielle bagarre dans laquelle le Russe aurait été impliqué.

« Matvey s'est coupé le sourcil à l’entraînement »

Il n’en serait finalement rien et c’est la compagne de Matvey Safonov qui a dévoilé toute la vérité à propos de l’état du gardien du PSG. Sur son canal Telegram, Marina Kondratyuk a alors fait savoir : « Pour ceux qui ont lu les informations : Matvey s'est coupé le sourcil à l'entraînement. Il est vivant, en bonne santé et se sent bien. Le T-shirt n'a pas été déchiré, il était coupé à l’origine ».