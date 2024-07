Un joueur du PSG au coeur d’une bagarre ? Sa femme dévoile la vérité

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ces dernières heures, Matvey Safonov a fait beaucoup parler de lui. La raison ? Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où on peut le voir à la sortie du centre d’entraînement du PSG avec des points de suture juste au-dessus de l’oeil. Alors que certains ont imaginé le Russe au coeur d’une bagarre, la vérité serait bien différente.

Recruté par le PSG au début du mercato estival, Matvey Safonov était à la reprise de l’entraînement du club de la capitale en ce mois de juillet. Alors qu’on peut donc apercevoir le Russe au Campus PSG, l’une de ses dernières apparitions a fait réagir. Oeil abimé, points de suture… Safonov se serait-il battu ? Certains ont émis cette hypothèse en voyant l’état du joueur du PSG.

Transferts - PSG : Mbappé bientôt suivi par un gros crack ? https://t.co/K66YsPhU4A pic.twitter.com/f7iNrqPZt8 — le10sport (@le10sport) July 24, 2024

« Il est vivant, en bonne santé et se sent bien »

Compagne de Matvey Safonov, Marina Kondratyuk a rétablit la vérité concernant l’oeil du gardien du PSG. Sur son canal Telegram, elle a alors annoncé : « Pour ceux qui ont lu les informations : Matvey s'est coupé le sourcil à l'entraînement. Il est vivant, en bonne santé et se sent bien. Le T-shirt n'a pas été déchiré, il était coupé à l’origine ».

Quel rôle pour Safonov ?

Si Matvey Safonov est désormais un joueur du PSG, le flou est total concernant son rôle et la hiérarchie chez les gardiens parisiens. Outre le Russe, il faut aussi compter sur Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas. Tandis que l’Espagnol a déjà fait savoir qu’il voulait rester au PSG, l’Italien s’est lui retrouvé au coeur des rumeurs d’un possible départ à Manchester City.