PSG : Un clash est relancé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Suite à son Euro 2024 globalement décevant avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé avait été clashé par Jorge Sampaoli qui avait comparé son style de jeu à « un autiste » dans les colonnes de So Foot. Le coach argentin, qui regrette ces paroles sur l’attaquant du PSG, a relancé la polémique en faisant son mea culpa.

Interrogé ces derniers jours dans les colonnes de So Foot, Jorge Sampaoli ne s’était montré très tendre envers Ousmane Dembélé sur ses performances à l’Euro 2024 : « Quand il déborde, les autres joueurs sont comme des spectateurs qui regardent comment l’action va finir. Ils savent qu’il joue comme un autiste : il commence l’action et la termine tout seul. Il n’a pas la capacité de faire briller un coéquipier, il sait juste se faire briller lui-même », lâchait l’ancien coach de l’OM sur l’attaquant du PSG.

Une sortie qui fait polémique

Ces propos de Jorge Sampaoli ont fait polémique, certains lui reprochant de porter atteinte à l’image des personnes atteintes du trouble de l’autisme avec cette sortie médiatique sur Ousmane Dembélé.

« Il faut faire attention... »

Et l’ancien entraîneur de l’OM a d’ailleurs relancé le clash en présentant publiquement ses excuses via son compte Instagram : « Je n’ai jamais eu l’intention de faire référence à l’autisme. Je m’excuse auprès de tout le monde. Je voulais juste parler d’individualité. Plus que jamais, il faut faire attention aux mots qu’on utilise », indique Sampaoli dans son communiqué. Le message est passé.