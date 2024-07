Le PSG a signé un joueur «spectaculaire» !

Thomas Bourseau

Depuis son transfert en provenance du Napoli à l’été 2022, Fabian Ruiz alterne entre le bon et le moins bon au PSG. Au point où les supporters parisiens, ainsi que les observateurs comme Daniel Riolo, ont pu être étonné du niveau de jeu auquel il évoluait pendant l’Euro. Arnau Tenas, gardien espagnol du Paris Saint-Germain, savait déjà à quoi s’attendre avec Ruiz.

Fabian Ruiz a flambé pendant l’Euro en Allemagne et a sans contestation possible était l’une des pièces-maîtresses du sacre de l’Espagne dans ce championnat d’Europe. Le milieu de terrain relayeur a inscrit 2 buts pour autant de passes décisives et a toujours disputé l’intégralité des rencontres qu’il avait débuté hormis pendant la large victoire de La Roja en 1/8ème de finale contre la Géorgie (4-1).

«J’ai vu un joueur de classe mondiale»

Bluffé, Daniel Riolo ne cachait pas sa surprise quant à la régularité au haut niveau de Fabian Ruiz pendant ledit Euro. L’éditorialiste de RMC faisait d’ailleurs passer le message suivant à l’After Foot dernièrement avec un conseil adressé à Luis Enrique, coach du PSG. « Fabian Ruiz qui a été assez incroyable. De présence, d’orientation de jeu, de récupération. Je ne l’ai jamais vu comme ça au PSG, ne serait-ce qu’en intensité, en course. Si je suis l’entraîneur du PSG, je le vois là, je lui dis : « écoutes, reviens vite, repose toi, je veux te voir comme ça cette année. Tu seras titulaire ». Ce que je l’ai vu faire pendant cet Euro, je veux le revoir au PSG. J’ai vu un joueur de classe mondiale ».

«Il a montré à quel point il était différent»

Compatriote de Fabian Ruiz avec qui il partage le vestiaire du PSG depuis l’été 2023, Arnau Tenas n’a pour sa part pas été choqué par les performances du milieu de terrain du PSG au cours de l’Euro. « Je savais déjà quel joueur il était. Je le connais personnellement. Il est techniquement spectaculaire. Chaque fois que l'on m'a parlé de lui, j'ai toujours répondu : « Quels doutes avez-vous s'il est si bon ? » Au PSG, il a fait une grande saison, une fin de saison très importante et au Championnat d'Europe, il a montré à quel point il était différent ». a déclaré le portier ibérique à AS.