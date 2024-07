Une star du PSG critiquée, le vestiaire monte au créneau

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 25 ans, Gianluigi Donnarumma est considéré parmi les meilleurs gardiens. Il n’empêche que le portier du PSG est loin d’être irréprochables. Souvent coupable de bourdes, qui ont d’ailleurs coûté cher au club de la capitale, l’Italien a régulièrement été victime de vives critiques. Mais voilà que Donnarumma peut compter sur le soutien de son coéquipier au PSG, Arnau Tenas.

Excellent à l’Euro avec l’Italie, Gianluigi Donnarumma a encore démontré toute l’étendue de son talent. Il n’empêche que le portier du PSG connait régulièrement des trous d’air. Coupable d’erreurs et ayant de grosses lacunes dans certains secteurs de jeu, Donnarumma n’échappe pas aux critiques.

« Quand tu fais les choses bien, on te dit rien »

Coéquipier et concurrent de Gianluigi Donnarumma au PSG, Arnau Tenas a volé au secours de l’Italien. A l’occasion d’un entretien accordé ce dimanche à AS, le portier espagnol a lâché à propos des critiques à l’encontre de Donnarumma : « Nous savons déjà comment est le football. Quand tu fais les choses bien, on te dit rien, quand tu fais quelque chose de mauvais, on te critique ».

« C’est un grand gardien »

« C’est un grand gardien et il l’a démontré. Quand les critiques arrivent, ce que tu peux faire de mieux c’est les affronter pour que ça ne t’affecte pas personnellement », a poursuivi Arnau Tenas.