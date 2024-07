Une malédiction frappe le PSG, il balance !

Thomas Bourseau

Les saisons se suivent et se ressemblent (trop) pour le PSG en Ligue des champions. Certes, les parcours sont différents et les désillusions également. Mais au final, le Saint-Graal échappe toujours au Paris Saint-Germain malgré le fait qu’il est le rêve des propriétaires depuis le lancement du projet QSI en 2011. Arnau Tenas a dressé un constat clair à ce sujet.

Le grand rêve des propriétaires qataris, publiquement reconnu dès le rachat du PSG à l’été 2011 par le président toujours en poste qu’est Nasser Al-Khelaïfi, est de remporter la première Ligue des champions de l’histoire du club. Toutefois, malgré diverses approches tactiques et sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain n’est jamais parvenu à mettre ses mains sur le Saint-Graal malgré une finale en 2020 et deux demi-finales en 2021 et 2024.

Le PSG se rate (encore) en Ligue des champions

Arnau Tenas a déposé ses valises au Campus PSG lors du mercato estival de 2023. Son rôle de gardien remplaçant a pu lui permettre de bien suivre les performances de l’équipe de Luis Enrique au fil de la campagne européenne du Paris Saint-Germain qui a pris fin en demi-finale face au Borussia Dortmund avec une double défaite sur le score d’un but à 0. Aux yeux de Tenas, il n’a pas manqué grand chose au PSG, si ce n’est le facteur chance, afin d’aller au bout.

«Parfois le football ne vous donne pas la chance dont vous avez besoin»

« Ressentez-vous une pression au sein du club pour gagner la Ligue des champions ? Pas vraiment. Comme je l'ai dit, l'équipe a été exemptée de toute critique et de toute pression. Il est clair que les supporters et le club veulent la Ligue des champions, qui ne la veut pas ? Cette année, nous avons été demi-finalistes et nous avons fait un très bon tournoi, mais parfois le football ne vous donne pas la chance dont vous avez besoin ». a reconnu Arnau Tenas en interview pour AS.