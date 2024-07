PSG : Il veut gâcher le rêve olympique de la bande de Thierry Henry !

Thomas Bourseau

Thierry Henry ne dissimulait pas ses ambitions XXL en ce début d’année 2024 : aller chercher la médaille d’or avec son équipe de France masculine aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Néanmoins, l’Espagne aura plus que son mot à dire selon Arnau Tenas, gardien du PSG, qui prendra part aux Olympiades.

Le tournoi de football olympique ouvrira ses portes le mercredi 24 juillet prochain, soit 48 heures avant la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Sélectionneur de l’équipe de France Espoirs depuis août dernier, Thierry Henry est à la tête de cette équipe olympique. Et l’objectif a été clairement défini par le principal intéressé qui avouait à Prime Video en janvier dernier qu’il faut « visualiser l’or ».

«La France ? L'une des favorites, mais je suis plus favorable à l’Espagne»

Toutefois, la ruée vers l’or souhaitée par Thierry Henry pour la délégation française olympique ne va pas être facile. Et notamment à cause de l’Espagne, médaillée d’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Et Arnau Tenas, qui sera de la partie aux JO 2024 avec la sélection espagnole, a prévenu Thierry Henry et ses joueurs. « La France est-elle la grande rivale pour la médaille d'or ? C'est une équipe qui a toujours été spectaculaire ces dernières années et qui est l'une des favorites, mais je suis plus favorable à l’Espagne ». a confié le gardien du PSG en interview pour AS.

«Quand les Jeux Olympiques seront terminés, je vais rester à Paris»

Pour ce qui est de sa situation personnelle, Arnau Tenas compte bien vivre à fond son expérience olympique avec l’Espagne et poursuivre son aventure au PSG. « Quand les Jeux Olympiques seront terminés, je vais rester à Paris. C’est le plan ». Son contrat au Paris Saint-Germain expirera en juin 2026.