Succession de Mbappé : L’Arabie saoudite menace le PSG ?

Entre le PSG et le Napoli, il semble que cela discute beaucoup ces dernières semaines. Certes, Khvicha Kvaratskhelia n’est plus disponible puisque l’entraîneur Antonio Conte a déposé son veto à cette opération. Toutefois, Victor Osimhen bénéficie d’un bon de sortie qui pourrait profiter au PSG… ou à l’Arabie saoudite !

Le PSG a décidé de jeter son dévolu sur Victor Osimhen dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé parti libre du côté du Real Madrid. Après divers échecs dans la course à la signature de Mbappé par le passé, la Casa Blanca a pu présenter le champion du monde tricolore devant un Santiago Bernabeu plein à craquer avec plus de 80 000 personnes le mardi 16 juillet dernier. Et au PSG, l’opération Khvicha Kvaratskhelia semble être tombée à l’eau en raison de la réticence de l’entraîneur du Napoli, à savoir Antonio Conte, de laisser filer l’international géorgien.

Le Napoli ouvre la porte au départ d’Osimhen

Toutefois, Victor Osimhen dispose d’un bon de sortie. Et ce n’est certainement pas Antonio Conte qui dira le contraire. « J’ai parlé à Victor et il n’y a aucun changement dans sa situation. C’est un joueur de haut niveau. C’est un joueur de Naples aujourd’hui, donc il doit travailler dur, même si nous avons un accord (pour son éventuel départ, NDLR) et que nous ne connaissons toujours pas l’issue de cette histoire ». Et pour le serial buteur nigérian de Naples, la semaine à venir s’annoncerait décisive d’après Fabrizio Romano puisque de nouvelles discussions entre le PSG et le Napoli devraient avoir lieu.

L’Arabie saoudite en trouble-fêtes pour Osimhen ?

Cependant, quand bien même le PSG est le courtisan le mieux positionné dans la course à la signature de Victor Osimhen sur le Vieux Continent, le Paris Saint-Germain verrait l’Arabie saoudite le défier en duel. Un pensionnaire de Saudi Pro League s’intéresserait tout particulièrement au profil de Victor Osimhen si l’on en croit les informations du journaliste Ben Jacobs. Il n’y a plus qu’à désormais pour le PSG dans le dossier Osimhen.