Mbappé : Un clash de titans dévoilé au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG cet été, Layvin Kurzawa est donc parti après neuf ans passés au club. Et le latéral gauche, qui a vécu de l’intérieur le clash opposant Kylian Mbappé à Neymar ces dernières années, se lâche sur cet épineux dossier et confirme une ambiance pesante dans le vestiaire du PSG.

Ce n’est pas vraiment un secret, la collaboration entre Kylian Mbappé et Neymar au PSG, entre 2017 et 2023, n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. Les deux attaquants étaient pourtant proches durant les premières années en commun au Parc des Princes, mais la situation s’est corsée au fil du temps, et Mbappé aurait même fini par réclamer la tête de Neymar auprès de la direction du PSG dès 2022. Ce qui a fini par provoquer un clash général en interne…

« Chacun prenait le parti de l’autre »

Layvin Kurzawa, qui vient tout juste de quitter le PSG en fin de contrat, s’est confié sans détour sur ce clash de titans entre Neymar et Mbappé dans un entretien accordé à Média Carré : « À un moment donné, chacun prenait le parti de l’un, de l’autre, et ça a créé des tensions. Mais la saison ou ça s’est le plus passé je n’étais pas là. Je n’y étais pas, et je suis très content de pas y être parce que c’était une saison… oui, très très dure », indique le latéral gauche de 31 ans, désormais libre de tout contrat.

« Ça a crée quelque chose de mauvais »

« C’était trop compliqué (…) Messi et Neymar alliés contre Mbappé ? Je ne dirais pas « alliés », mais ce sont certains joueurs autour qui ont créé quelque chose pour. De l’autre côté aussi, certains joueurs se sont dit ‘non, on ne peut pas laisser Kylian comme ça’, et là je pense que ça a crée quelque chose de mauvais », poursuit Kurzawa à ce sujet. Ambiance…