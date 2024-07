PSG : Deux renforts arrivent à Paris, une date est fixée

Amadou Diawara

Huitièmes de finaliste de l'Euro 2024, Gianluigi Donnarumma (Italie) et Milan Skriniar (Slovaquie) vont bientôt revenir de vacances. En effet, les deux joueurs du PSG seront de retour à l'entrainement ce lundi. Avant de réaliser des séances avec le groupe de Luis Enrique, Gianluigi Donnarumma et Milan Skriniar devraient réaliser des tests physiques et médicaux.

En cette année de compétitions internationales, les joueurs du PSG reviennent au compte goutte au centre d'entrainement, et ce, pour préparer l'exercice 2024-2025. Après avoir retrouvé Kang-In Lee ce lundi, Luis Enrique va voir deux nouveaux joueurs de son effectif faire leur retour la semaine prochaine.

Skriniar et Donnarumma de retour ce lundi

Selon les informations de L'Equipe, Milan Skriniar et Gianluigi Donnarumma vont revenir au centre d'entrainement du PSG ce lundi. Avant de participer aux séances collectives avec Luis Enrique, les deux internationaux - qui ont disputé les huitièmes de finale de l'Euro avec la Slovaquie et l'Italie - devraient effectuer des tests médicaux et physiques pendant une journée. Reste à savoir s'ils défendront bel et bien les couleurs du PSG la saison prochaine.

Skriniar et Donnarumma sur le départ ?

Arrivé il y a seulement un an au PSG, Milan Skriniar pourrait prendre la porte cet été. En effet, selon les dernières informations de SPORT, le club de la capitale aimerait se séparer de son numéro 37 lors de ce mercato estival. En ce concerne Gianluigi Donnarumma, il serait suivi par Manchester City, qui pourrait voir Ederson migrer vers l'Arabie Saoudite lors de cette fenêtre de transferts. Une indiscrétion lâchée par Ben Jacobs ce lundi.