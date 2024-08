PSG : «Rends l’argent», Mbappé se fait clasher !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que la guerre entre Kylian Mbappé et le PSG continue sous fond de litige financier, un chèque de 55M€ est réclamé par le capitaine de l'équipe de France qui n'a pas hésité à saisir la commission juridique de la LFP afin d'obtenir gain de cause. Un feuilleton qui suscite de nombreuses réactions, dont celle du rappeur Booba qui clashe de nouveau Mbappé.

L'histoire entre Kylian Mbappé et le PSG s'était terminée dans un contexte assez tendu en fin de saison dernière, et les relations sont parties pour empirer entre les deux camps. L'attaquant français de 25 ans, qui avait refusé de prolonger son contrat au Parc des Princes pour s'engager libre avec le Real Madrid, en avait payé les conséquences sur le plan sportif avec un temps de jeu considérablement réduit ces derniers mois au PSG. Et ce n'est pas tout.

.@KMbappe C'est toi rend l'argent! C'est la meilleur celle là! Zéro but à l'euro nez cassé masque j'peux plus respirer c pour ca j'marque pas j'suis inquiet à cause de la montée du FN j'ai pas l'permis gardez moi d'la pizza eh oh Kyky!!! Eh oooh!!! 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/sXMq1QEmhM — Booba (@booba) August 20, 2024

Mbappé réclame 55M€ au PSG

Selon les informations dévoilées par Le Monde, Kylian Mbappé aurait saisi la commission juridique de la LFP afin de récupérer 55M€ de salaire impayés par le PSG. La nouvelle a fait couler beaucoup d'encre mardi, et le capitaine de l'équipe de France a été pris en grippe par le rappeur Booba qui s'est de nouveau attaqué à lui via son compte X en évoquant cette information.

« Eh oh Kyky... »

« C'est toi rends l'argent! C'est la meilleur celle là ! Zéro but à l'euro, nez cassé, masque j'peux plus respirer, c'est pour ça j'marque pas j'suis inquiet à cause de la montée du FN j'ai pas l'permis gardez moi d'la pizza eh oh Kyky!!! Eh oooh!!! », a lâché Booba pour se moquer de Kylian Mbappé et de la somme colossale qu'il réclame au PSG. Le feuilleton continue...