PSG - Polémique : Le coup de pression inattendu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que les tribunes du Parc des Princes se sont retrouvées au cœur de la polémique avec des chants homophobes entendus lors de la victoire contre Strasbourg samedi soir, le PSG a décidé de prendre les devants avant le match de Ligue des champions face au PSV Eindhoven ce mardi. Un message a ainsi été envoyé à tous les supporters, assurant que le club «ne saurait accepter ce type de comportement ou de message».

Comme c'est souvent le cas avant un Classique contre l'OM, les supporters du PSG profitent d'un match avant ce choc pour prévenir leurs homologues marseillais. C'était donc samedi soir à l'occasion de la venue de Strasbourg au Parc des Princes. Cependant, les fans parisiens l'ont fait avec plusieurs chants homophobes, ce qui n'a pas manqué de faire polémique. Et afin d'éviter que cela se reproduise mardi soir, le PSG a diffusé «un message capital» à ses supporters.

Le PSG prévient ses supporters !

« Cher supporter. A quelques heures d'une nouvelle rencontre de Ligue des Champions dans votre stade, le Paris Saint-Germain souhaite vous adresser un message capital à la bonne tenue du match. Les chants entonnés lors de la dernière rencontre à domicile face à Strasbourg n'ont pas leur place dans l'enceinte du Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain ne saurait accepter ce type de comportement ou de message. Parce que le Paris Saint-Germain est une grande famille et vise l'excellence collective, sur et en dehors du terrain, nous invitons tous nos supporters à tout donner en tribune, mais dans l'unique but de soutenir notre équipe », réclame le club de la capitale par le biais de ce message envoyé à ses abonnés.

«Ce risque ne plane pas uniquement sur la rencontre du soir»

« Le Respect est une des valeurs clés de notre club. Le Parc est un lieu de rassemblement ouvert à tous les passionnés de football. Contre l'homophobie, le racisme et toutes les formes de discrimination, nous formons une seule et même équipe. Par ailleurs et à titre de rappel, ces chants, comme tout chant à caractère discriminatoire, ont également des conséquences sportives sur la tenue d'un match. Ce dernier pourrait être arrêté, tant par les institutions que par le Club lui-même, voire déclaré perdu. Ce risque ne plane pas uniquement sur la rencontre du soir, mais sur tous les matches disputés par le Club. Vous comptez sur votre équipe, le Paris Saint-Germain compte sur vous. Bon match à tous ! », peut-on également lire.