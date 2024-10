Les stars du PSG au cinéma ? Il dévoile les coulisses !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi 23 octobre sortira en salles « 4 zéros » le nouveau film de Fabien Onteniente, au sein duquel sont présentes de nombreuses stars du ballon rond. Parmi ces dernières, le réalisateur a pu compter sur plusieurs stars du PSG comme Bradley Barcola, Marquinhos, ou encore de Presnel Kimpembe. L’occasion pour ce dernier de révéler comment il avait rendu ce casting XXL possible.

Paul Pogba, Presnel Kimpembe, Kaaris, Marquinhos… Le casting du prochain film de Fabien Onteniente intitulé « 4 zéros », qui est par ailleurs la suite de « 3 zéros » sorti en 2002, se veut extrêmement ambitieux. Disponible dans tous les cinémas de France ce mercredi 23 octobre, cette comédie met ainsi à l’honneur de nombreuses personnalités issues du football français, mais plus particulièrement du PSG.

« On a noué un partenariat avec la Fondation PSG »

Alors que Bradley Barcola sera également présent au sein du film, Fabien Onteniente a également tenu à révéler comment ce dernier avait pu obtenir des images du Parc des Princes, et accéder à autant de joueurs du PSG comme Gonçalo Ramos également, ou encore Warren Zaïre-Emery. « Dans « 3 zéros », j’avais déjà filmé au Parc des Princes et au camp des Loges, alors j’avais un antécédent favorable. Cette fois-ci, on a noué un partenariat avec la Fondation PSG : on a fait tourner des jeunes de la Fondation et on a payé pour pouvoir filmer au Parc des Princes », a d’abord confié le réalisateur français auprès du Parisien.

« On a signé un contrat avec Presnel Kimpembe »

« Dans le film, il y a de vraies images de Marquinhos, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola, Vitinha et Warren Zaïre-Emery en train de s’entraîner. Je devais avoir cinq joueurs au moins en même temps parce que sinon, chacun aurait pu nous réclamer des droits à l’image individuels ! En ce qui concerne la scène de match de « 4 zéros », j’ai récupéré les images d’une passe tournées par Canal + pendant la rencontre PSG-Rennes du 25 février. Tout le reste est fabriqué : on a signé un contrat avec Presnel Kimpembe pour qu’il joue une scène avec notre acteur et, après, j’ai garni les tribunes avec de la VFX (effets spéciaux) », conclut Fabien Onteniente.