Ce transfert record au PSG qui va éclipser Neymar ?

Devenu indésirable au PSG, Neymar était poussé vers la sortie. C’est ainsi qu’à l’été 2023, le Brésilien a fini par faire ses valises, s’envolant pour l’Arabie Saoudite et le club d’Al-Hilal. Dans l’histoire, le club de la capitale a récupéré 90M€ de la vente de Neymar, soit la plus grosse vente de l’histoire à Paris. Un record qui pourrait toutefois tomber prochainement…

Joueur le plus cher de l’histoire, Neymar avait été acheté 222M€ par le PSG en 2017. Plus gros achat du club de la capitale, le Brésilien détient également le record de la plus grosse vente à Paris. En effet, en 2023, le désormais joueur d’Al-Hilal a été vendu pour 90M€.

Neymar, plus grosse vente du PSG

Neymar est donc aujourd’hui, la plus grosse vente de l’histoire du PSG. Si l’on poursuit le classement, on retrouve ensuite Manuel Ugarte, Marco Verratti, Gonçalo Guedes, David Luiz, Ronaldinho, Lucas Moura, Blaise Matuidi, Serge Aurier et Javier Pastore. Un top 10 qui pourrait toutefois être prochainement chamboulé et le record de Neymar être battu. Avec quel joueur du PSG ? Bradley Barcola.

Plus de 100M€ pour Barcola ?

Il y a un an, le PSG déboursait 50M€ pour s’offrir Bradley Barcola, alors à l’OL. Mais grâce à ses performances, le Parisien voit se cote grimper en flèche actuellement. « Il rassemble plusieurs critères qui en font un joueur très coté. Il est français et il faut garder en tête que cette formation-là, à la manière des Brésiliens dans les années 2000, est particulièrement valorisée. Ensuite, c'est un joueur qui est parvenu à s'imposer dans un club de la dimension du PSG. Enfin, c'est cela qui nourrit l'évolution récente de sa valeur, c'est son efficacité. Donc si vous me dites plus de 80M€, je vous réponds oui », fait savoir un scout anglais pour L’Equipe. 80M€, ce n’est toutefois pas le record de Neymar, mais voilà que la valeur de Bradley Barcola pourrait rapidement dépasser les 100M€. « À l'instant T, sa valorisation est inférieure à 100 M€ mais s'il maintient cette régularité statistique, l'été prochain, elle sera supérieure », fait alors savoir un agent étranger.