PSG - OM : Il annonce la couleur pour le duel tant attendu

Grand classique du football français, le duel entre le PSG et l’OM pourrait-il se concrétiser pour l’acquisition du titre en Ligue 1 cette saison ? Une chose est sûre, Paris et Marseille ont très bien entamé leurs saisons respectives. Pour Jocelyn Gourvennec, il faudra attendre le premier duel entre les deux formations pour se faire une idée du rapport de force.

Après quatre matchs de championnat, une première tendance se dessine en Ligue 1. Triple champion de France en titre, le PSG a parfaitement lancé sa saison. Si en 2023-2024, les hommes de Luis Enrique avaient connu deux matchs nuls lors de leurs quatre premiers matchs, ce n’est pas le cas cette saison, avec douze points obtenus sur douze possibles. Surtout, les Parisiens ont affiché une belle maîtrise lors de leurs rencontres, laissant entrevoir une belle saison. Même son de cloche pour le grand rival marseillais.

OM : Il annonce la fin de son calvaire après son transfert https://t.co/6cQAurgKKn pic.twitter.com/o5N5gc2Cnd — le10sport (@le10sport) September 15, 2024

Beau début de saison pour le PSG et l’OM

Avec un mercato estival ambitieux à la clé, et surtout avec l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc, l’OM était attendu au tournant sur ce début de saison. Et cela n’a clairement pas manqué pour Marseille, qui a obtenu dix points sur douze possibles. Ce samedi, le club phocéen s’est nettement imposé face à l’OGC Nice (2-0), et prouve qu’il faudra compter sur lui en championnat cette saison. De quoi potentiellement concurrencer le PSG pour l’obtention du titre ? Possible, même si l’écart entre les deux formations reste important…

« On verra déjà fin octobre quand ils les joueront »

Présent dans l’émission Stephen Brunch sur RMC ce dimanche, Jocelyn Gourvennec a évoqué ce duel face au PSG pour l’OM en Ligue 1 : « On verra déjà fin octobre quand ils les joueront. De Zerbi a très vite fait le ménage. Les joueurs qui jouent moins, il faut garder le lien avec eux. Gérer des joueurs qui jouent beaucoup, c’est compliqué. L’ambiance dans un vestiaire se fait par ceux qui ne jouent pas. Il faut leur montrer de l’attention, de l’intérêt », a lâché l’ancien coach du FC Nantes.