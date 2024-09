Sanctionné par l’OM, il prépare sa contre-attaque

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà en plein conflit avec l’OM, le feuilleton Chancel Mbemba a pris une nouvelle tournure samedi. Le club a en effet décidé de mettre à pied une deuxième fois l’international congolais, dans l’attente d’un entretien préalable à une sanction et un possible licenciement. De son côté, le défenseur de 29 ans prépare sa contre-attaque.

Comme Samuel Gigot, Jordan Veretout, Pau Lopez et Ulisses Garcia, Chancel Mbemba faisait partie du groupe des indésirables dont l’OM voulait se séparer cet été. Les trois premiers sont partis et l’international suisse quant à lui a été réintégré au groupe professionnel, et est même entré en jeu samedi lors de la victoire face à l’OGC Nice (2-0). La situation est plus compliquée en ce qui concerne l’international congolais, toujours en plein conflit avec le club marseillais.

Il flambe avec l’OM et dévoile les coulisses https://t.co/djRdERsZc0 pic.twitter.com/H2GdUpJ2wb — le10sport (@le10sport) September 15, 2024

Deuxième mise à pied pour Mbemba

Resté à Marseille malgré des opportunités de départ, notamment en Arabie Saoudite, Chancel Mbemba avait été mis à pied au cours de l’été après son altercation avec Ali Zarrak, proche de Medhi Benatia et responsable de l’équipe réserve. Touché au genou depuis le mois de mars, le staff médical de l’OM souhaitait qu’il subisse une arthroscopie, ce qu’il a refusé. La semaine dernière, le défenseur âgé de 30 ans ne s’est pas présenté à deux examens médicaux prévus par le club, dont une IRM. Ce qui lui a valu une deuxième mise à pied, comme indiqué par L'Équipe.

Mbemba prépare sa riposte

Chancel Mbemba est désormais dans l’attente d’un entretien préalable à une sanction. Reste à savoir quelle en sera la nature, une nouvelle sanction financière ou bien un licenciement. Selon La Provence, le Congolais, qui se sent apte à jouer, estime que si c’est nécessaire, son contrat lui permet de passer des examens avec les médecins de son choix. Il soupçonnerait l’OM de vouloir l’envoyer à l’infirmerie et donc de ne pas à avoir à le réintégrer au groupe professionnel, comme le prévoient les règlements. D’après le quotidien régional, Chancel Mbemba et son clan préparent actuellement un dossier contre l’OM en cas de possible recours en justice.