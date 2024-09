Il flambe avec l’OM et dévoile les coulisses

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après son doublé à Brest, Luis Henrique a inscrit son troisième but de la saison samedi lors de la réception de l’OGC Nice (2-0). Auteur d’une magnifique frappe qui est venue se loger dans la lucarne, le Brésilien âgé de 22 ans a indiqué que tout le monde à l’OM lui demande de tirer au but, notamment le capitaine Leonardo Balerdi.

Bonne surprise de la deuxième partie de la saison dernière après son retour de prêt, Luis Henrique confirme depuis la reprise. Impliqué sur l’ouverture du score de Neal Maupay contre l’OGC Nice (2-0) samedi, l’ailier âgé de 22 ans a ensuite fait le break à la suite d’un une-deux avec Amine Harit et d’une frappe qui est venue se loger dans la lucarne de Marcin Bulka.

3 buts et 2 passes décisives pour Luis Henrique

Luis Henrique en est donc déjà à trois buts, avec également deux passes décisives, depuis le début de la saison, lui qui avait inscrit un doublé à Brest (1-5) lors de la première journée. S’il est plus décisif, c’est aussi parce que tout le monde à l’OM l’incite à prendre sa chance.

« C’est quelque chose que tout le monde me demande de faire »

« Mon but ? C’est quelque chose que tout le monde me demande de faire, tirer au but et essayer, même ma famille. Avant le match, je parlais avec Léo (Balerdi), il me disait : "Tire, tire, frappe." J'ai essayé et j'ai marqué un beau but. Je suis très content », a déclaré Luis Henrique, dans des propos relayés par Le Phocéen.