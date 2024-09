OM : Un feu d’artifice historique avec De Zerbi !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au terme d’une dernière saisons catastrophique, achevée sans qualification pour une Coupe d’Europe, l’OM a décidé de repartir sur un nouveau projet. Pour cela, le club phocéen a notamment frappé très fort au mercato avec 11 nouveaux joueurs et surtout l’arrivée de Roberto De Zerbi comme entraîneur. La patte de l’Italien se fait d’ailleurs ressentir sur le jeu de l’OM, en témoigne ce record qui vient de tomber.

Après avoir annoncé son départ de Brighton, Roberto De Zerbi était promis cet été aux plus grands clubs européens. On annonçait ainsi l’Italien au FC Barcelone, à Manchester United ou encore au Bayern Munich. Mais voilà que c’est finalement à l’OM qu’il a décidé de poser ses valises. Même sans Coupe d’Europe, Pablo Longoria a réussi à convaincre De Zerbi de s’asseoir sur le banc du club phocéen. Un coup XXL pour l’OM, qui annonçait donc du lourd avec le jeu porté sur l’offensif du technicien de 45 ans. Et en ce début de saison, les promesses sont tenues à Marseille.

Une attaque de folie à l’OM !

Malgré un accroc face à Reims (2-2), l’OM réalise un début de saison exceptionnel, suivant le rythme du PSG. Ce samedi, le club phocéen s’est imposé face à l’OGC Nice (2-0). Avec ce succès, Marseille compte 10 points après 4 journées, mais surtout 12 buts marqués. Avec Roberto De Zerbi, l’OM attaque énormément et se montre efficace devant les cages adverses. Cela s’est donc soldé avec 12 buts jusqu’à présent. Un feu d’artifice offensif historique. En effet, jamais l’OM n’avait atteint de total après 4 journées en Ligue 1 depuis 60 ans et la saison 1954-1955.

Greenwood et Luis Henrique en feu

En feu offensivement, l’OM peut compter sur des individualités en forme depuis le début la saison. Les regards se tournent notamment vers Mason Greenwood. Acheté pour plus de 30M€ à Manchester United, l’Anglais, qui a fait polémique en posant ses valises à Marseille, répond parfaitement sur le terrain. Greenwood est tout simplement le meilleur buteur de la Ligue 1 avec 5 réalisations et 1 passe décisive. Et que dire également de Luis Henrique. Le Brésilien est totalement métamorphosé sous les ordres de Roberto De Zerbi. Longtemps moqué à Marseille, Luis Henrique impressionne cette saison, comptant déjà 3 buts et 2 passes décisives.