PSG : Neymar rend un vibrant hommage à Vinicius Jr !

Publié le 10 juillet 2021 à 21h45 par A.D.

Compatriote de Vinicius Junior, Neymar est un grand fan de lui. Avant de disputer la finale de la Copa America ensemble face à l'Argentine ce dimanche, la star du PSG n'a pas tari d'éloges à l'égard de son partenaire brésilien.

Neymar et Vinicius Junior disputent ensemble la Copa America avec la sélection brésilienne. Alors qu'ils ont fait fortes impressions dans la compétition, les deux hommes ont permis à leur équipe de se hisser en finale de la compétition. Et avant de défier le grand rival argentin ce dimanche, Neymar a tenu à faire passer un beau message à Vinicius Jr, attaquant du Real Madrid.

«Vinícius Júnior a tout pour devenir l'un des plus grands joueurs brésiliens»