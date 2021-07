Foot - PSG

PSG : Leandro Paredes lance un grand défi à Neymar !

Publié le 10 juillet 2021 à 17h45 par La rédaction

Un match dans le match. Dans la nuit de samedi à dimanche, le Brésil et l'Argentine s'affrontent en finale de la Copa America. Et avant ce rendez-vous, Leandro Paredes a tenu à prévenir Neymar.

La Copa America rendra son verdict durant la nuit de samedi à dimanche. La finale ? Brésil-Argentine, un classique du football sud-américain. Un match durant lequel quatre Parisiens vont s’affronter : Neymar et Marquinhos côté brésilien, Angel Di Maria et Leandro Paredes côté argentin. Lors d’un interview accordée à TYC Sports , le milieu de terrain argentin n’a pas manqué de rappeler qu’il ne ferait pas de cadeau à Neymar lors de cette finale. Le match est lancé !

« Nous allons nous battre durant tout le match »