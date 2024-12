PSG - Neymar : Il se lâche sur une signature de légende !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2017, le PSG marquait l’histoire du football moderne en réalisant le transfert le plus cher de tous les temps. Alors au FC Barcelone, Neymar débarquait à Paris contre 222M, soit le montant de sa clause libératoire à l’époque. Récemment, le père de la star brésilienne est revenu plus en détail sur l’arrivée de l’ancien numéro 10 au sein du club de la capitale.

Le passage de Neymar au PSG restera dans les annales. Si le principal intéressé avoue lui-même que son histoire avec Paris a été contrastée, l’ancien numéro 10 désormais à Al-Hilal a également confié que ce dernier avait connu son meilleur niveau de jeu chez les Rouge et Bleu.

Osimhen au PSG ? 🔥 Un retournement de situation surprenant se profile alors que le mercato de janvier approche !

➡️ https://t.co/esyataMUkK pic.twitter.com/oiglbIWpsD — le10sport (@le10sport) December 24, 2024

« Je pense que j’étais au sommet de ma carrière »

« Mon expérience au PSG était bonne et mauvaise. Très bonne, car au niveau football, je pense que j’étais au sommet de ma carrière, et mauvaise, car j’ai longtemps et souvent été blessé, je crois que je n’ai même pas fini une saison, donc il y avait forcément de la tristesse. Mais je n’oublierai pas les très bons moments comme la finale de Ligue des Champions (en 2020), on aurait pu la gagner mais une finale se joue sur des détails. Sinon, jouer en Ligue 1 a été une très bonne expérience, les fans ont été géniaux avec moi pendant mon passage, j’ai écrit mon histoire en L1, j’en suis fier », confiait ainsi Neymar auprès de RMC.

« Moi, je voulais vraiment que mon fils reste à Barcelone »

Auprès de Força Barça, le père du Brésilien est d’ailleurs revenu sur l’arrivée de son fils au PSG en 2017 : « Pourquoi a-t-il choisi d’aller à Paris ? C’est étrange. On ne savait pas ce que pensait vraiment la direction du Barça. C’était comme s’ils voulaient que Ney occupe un poste qu’il ne voulait pas. Il ne voulait pas être le premier, la star de l’équipe. Moi, je voulais vraiment que mon fils reste à Barcelone et lors des derniers jours avant son départ, on a tout fait pour qu’il reste, mais il est parti parce qu’il ne voulait pas se mettre à la place de la plus grande star de Barcelone. Il a décidé et dit : ‘j’irai à Paris ou je ne serai qu’un membre de l’équipe’. »