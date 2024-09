PSG : «Mea culpa» sur les réseaux sociaux après la polémique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dimanche dernier, le PSG s’était imposé sur la pelouse du LOSC (1-3), mais cette rencontre avait été marquée par la polémique. En effet, chez les Dogues, on avait crié au scandale suite à un but refusé de Tiago Santos pour hors jeu. Après vérification, l’arbitre du match a pris la bonne décision en n’accordant pas la réalisation du LOSC. Après avoir mis en cause le corps arbitral, Thomas Meunier a présenté ses excuses.

Battu par le PSG lors de la dernière journée de Ligue 1, le LOSC a dénoncé un énorme scandale à l’issue de la rencontre. Alors que le score était de 1-2 pour Paris, les Dogues pensaient égaliser avec un but de Tiago Santos. Celui-ci a finalement été refusé pour hors jeu. Dans les rangs du LOSC, on estimait alors que les arbitres, pourtant aidés par la VAR, n’avaient pas pris la bonne décision.

« La VAR doit faire son travail »

« Ce deuxième but refusé, c’est la grosse frustration de la soirée. Sur le coup je ne savais pas. C’est pour moi l’élément marquant du match. On met des millions d’euros sur la table pour avoir la vidéo, la VAR pour être certain de prendre les bonnes décisions. L’arbitre, monsieur Bastien, qui n’y est pour rien, m’a confirmé que le fait que Thomas Meunier touche le ballon remet en jeu Tiago Santos. Je suis très énervé par rapport à ça », avait lâché Olivier Létang, président du LOSC.

De son côté, Bruno Genesio, entraîneur des Dogues, avait confié : « La VAR doit faire son travail. Si on met une VAR et qu'elle ne sert à rien, autant ne pas la mettre. Je n'ai rien à reprocher à M. Bastien, mais je ne sais pas ce que les gens dans le bus regardaient. Un autre match, un film ? Je ne sais pas ». Le fait est que par la suite, de nouvelles images sont sorties et Tiago Santos était bel et bien hors jeu.

« Mea culpa envers les arbitres »

Thomas Meunier avait lui aussi poussé un coup de gueule après la rencontre LOSC-PSG. Sur les réseaux sociaux, le Lillois avait posté : « Fier de l’équipe et du public, malgré tout ! J’espère pouvoir dire la même chose des arbitres d’ici peu ». Voilà qu’avec les dernières révélations, Meunier a souhaité présenter ses excuses. Sur X, il a lâché : « Mea culpa envers les arbitres ».