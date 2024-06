PSG : «Mbappé a la haine», Riolo lâche une bombe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En conférence de presse mardi, Kylian Mbappé s’est lâché au lendemain de l’officialisation de sa signature au Real Madrid. L’attaquant français a notamment chargé le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, ce qui ne surprend pas Daniel Riolo qui estime que le dirigeant qatari a dégoûté plus d’une star à Paris.

Mardi, au lendemain de l'officialisation de sa signature au Real Madrid, Kylian Mbappé a évoqué sa saison délicate au PSG, en chargeant notamment Nasser Al-Khelaïfi. Le club de la capitale avait ensuite réagi auprès l' AFP , regrettant le manque de classe de l'attaquant français. Mais pour Daniel Riolo, Kylian Mbappé a eu raison.

Transferts - PSG : Mbappé a eu très chaud ! https://t.co/0pK8oxikRW pic.twitter.com/NlKcAfkDDH — le10sport (@le10sport) June 5, 2024

«Mais Mbappé à la haine !»

« On peut disserter des heures en se disant que c'était pas l'endroit de le faire ou que c'était pas très élégant. Mais Mbappé à la haine ! T'es élégant avec les gens qui sont élégants, t'as la classe avec les gens qui ont la classe. Lui (Al-Khelaïfi), il n'a pas la classe et il est incompétent ! », s'emporte le journaliste de RMC au micro de l' After Foot .

«T'es élégant avec les gens qui sont élégants»