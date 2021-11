Foot - PSG

PSG - Malaise : Verratti envoie un message fort sur le grand retour de Sergio Ramos !

Publié le 23 novembre 2021 à 22h15 par A.D.

Depuis son arrivée au PSG, Sergio Ramos n'a pas pu jouer la moindre minute à cause de pépins physiques. Présent en conférence de presse ce mardi, Marco Verratti s'est prononcé sur le grand retour de l'ancien capitaine du Real Madrid.

Lors du dernier mercato estival, Sergio Ramos a rejoint le PSG librement et gratuitement. Toutefois, il n'a pas encore pu apporter sa contribution à son nouveau club. Peu épargné par les pépins physiques, Sergio Ramos n'a pas encore joué avec le PSG. Et alors que le retour de l'ancien capitaine du Real Madrid semble être de plus en plus proche, Marco Verratti a fait passer un message fort.

«Quand il sera dans les meilleures conditions, je suis sûr qu'il nous aidera beaucoup»