PSG : Luis Enrique viré, un coup de tonnerre se prépare ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Enrique peine toujours autant en Ligue des champions. Face au PSV Eindhoven, le PSG n'a pu faire mieux qu'un match nul au Parc des Princes (1-1). Le technicien espagnol présente l'un des pires bilans en C1, ce qui assombrit considérablement son avenir. Un départ avant la fin de la saison ne serait pas impossible selon un journaliste.

Le PSG trop grand pour la Ligue 1, mais trop petit pour titiller les meilleurs en Ligue des champions ? Plus le temps passe, et plus ce constat implacable s’impose. Il faut dire que cette première partie de C1 s’est avérée chaotique pour le PSG, difficile vainqueur de Gérone lors de la première journée, battu par Arsenal lors de la deuxième, et tenu en échec sur sa pelouse par le PSV Eindhoven mardi soir. C’est simple, Luis Enrique est l’entraîneur, depuis le début de l’ère qatarie, qui présente le pire bilan en Ligue des champions (6/15).

Mercato - PSG : Une nouvelle offre va partir pour une star ! https://t.co/RLTnXp9e3O pic.twitter.com/durN6UHI4f — le10sport (@le10sport) October 22, 2024

La prolongation est imminente

Malgré ce résultat décevant pour un club qui envisage de remporter cette compétition, Luis Enrique devrait conserver sa place. Selon plusieurs sources, le coach espagnol aurait même prolongé son contrat de deux saisons, jusqu’en juin 2027. Une signature qui traduit la confiance que lui porte le Qatar. Nasser Al-Khelaïfi estime que Luis Enrique est l’homme de la situation et lui a laissé une grande marge de manœuvre dans la construction de son équipe.

« Je suis sérieux »

Mais sur X, le journaliste Pierre Dorian a lâché une petite bombe. Selon lui, Luis Enrique pourrait quitter le PSG en cas de défaite face au Bayern Munich le 26 novembre prochain. « Je suis sérieux je pense vraiment que ça peut s’arrêter après un énorme éclat à Munich pour Luis Enrique. Je dis pas que je le souhaite, je dis que ça peut arriver » a confié le journaliste de RMC. Un départ avant la fin de la saison du coach espagnol ferait, à coup sûr, l’effet d’une bombe.