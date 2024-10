Mercato - PSG : Un «miracle» à 90M€ ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté depuis sa signature au PSG, Randal Kolo Muani ne semble plus entrer dans les plans de Luis Enrique. Néanmoins, un départ cet hiver ne serait pas à l'ordre du jour. Et pour cause, il faudrait un miracle pour le club de la capitale s'y retrouve sur le plan financier après avoir lâché 90M€ pour son transfert.

Depuis sa signature au PSG, Randal Kolo Muani n'a jamais réussi à convaincre. Toutefois, un départ cet hiver semble peu probable selon Laurent Perrin, journaliste du Parisien, qui explique que le montant dépensé pour son transfert, à savoir 90M€, pose un véritable problème pour une éventuelle vente.

Le PSG dans l'impasse pour Kolo Muani ?

« Aux dernières nouvelles, Kolo Muani n'est pas à vendre. C'est en tout cas les retours qu'on peut avoir du club. C'est étonnant puisque Luis Enrique ne compte plus du tout sur lui (a-t-il un jour compté sur lui ?) et, dans le même temps, il brille avec les Bleus », explique-t-il dans un Questions/réponses organisé sur le site du Parisien, avant de poursuivre.

«Campos est un remarquable homme d'affaires, mais il ne peut pas faire de miracles»

« C'est donc selon moi le moment idéal pour le vendre. Le problème est sans doute davantage financier que sportif : il a été acheté 90 M€ sur un coup de cœur de Nasser. Qui, aujourd'hui, pourrait mettre une telle somme sur lui ? Luis Campos est un remarquable homme d'affaires, mais il ne peut pas faire de miracles », ajoute Laurent Perrin.