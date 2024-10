Mercato : Campos, Enrique... Coup de tonnerre au PSG ? La réponse tombe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aux dernières nouvelles, le PSG avait décidé de poursuivre l'aventure avec Luis Enrique. Une prolongation de deux ans était ainsi évoquée pour l'entraîneur espagnol. Et si tout cela était remis en cause suite à la prestation en Ligue des Champions face au PSV Eindhoven ? Journaliste pour Le Parisien, Laurent Perrin a été clair à propos de l'avenir de Luis Enrique et Luis Campos également.

Après 3 journées de Ligue des Champions, le PSG compte donc 4 points. Le club de la capitale a été accroché ce mardi soir par le PSV Eindhoven (1-1). Une contre-performance qui génère de nombreuses critiques, notamment à l'égard de Luis Enrique. Cela pourrait-il remettre en question l'avenir de l'entraîneur du PSG, tout proche de prolonger ?

« Pour Campos et Enrique, ça ne fait que commencer »

Pour Le Parisien, Laurent Perrin a répondu à une question à propos de l'avenir de Luis Enrique et Luis Campos au PSG. Le journaliste a alors assuré : « Est-ce la fin pour Campos pour Enrique ? Pour Campos et Enrique, ça ne fait que commencer ».

« Luis Enrique a prolongé son contrat de deux ans »

« Le Qatar a changé de logique et de logiciel. On est sur un projet sportif à long terme, et comme Le Parisien l'a révélé la semaine dernière, Luis Enrique a prolongé son contrat de deux ans », a-t-il ensuite ajouté. Rendez-vous maintenant d'ici peu pour l'officialisation du PSG en ce qui concerne le nouveau contrat de Luis Enrique.