PSG : Luis Enrique snobe une vedette et dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avant de défier Manchester City en Ligue des champions mercredi soir, le PSG a signé une jolie victoire face au RC Lens ce samedi (1-2). Pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé de se passer des services d'Achraf Hakimi, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du groupe. En conférence de presse, le technicien espagnol a expliqué sa décision.

Le PSG a assuré l’essentiel face au RC Lens ce samedi (1-2). Comme face à Espaly mercredi soir, la victoire du club parisien a mis du temps à se dessiner. En championnat, la formation a dû attendre la 86ème minute et le but de Bradley Barcola pour débloquer la situation. Trois points qui font le plus grand bien à quelques jours d’un match décisif en Ligue des champions, face à Manchester City.

Un transfert qui fait couler beaucoup d’encre ! Le PSG frappe fort avec Kvaratskhelia… 🏆 Restez connectés pour la suite !

➡️ https://t.co/ZF2gaC9Rge pic.twitter.com/vyXFFr5xwE — le10sport (@le10sport) January 18, 2025

Luis Enrique a fait souffler Hakimi

En plus, Luis Enrique a eu le luxe de laisser quelques cadres au repos, notamment Achraf Hakimi. En conférence de presse, le coach du PSG a confirmé que l’international marocain, absent du groupe, n’était pas blessé.

« Il n'y a rien de grave »

« Il n'y a rien d'important ou de grave. Il n'est pas blessé. Il a eu quelques situations étranges durant l'entraînement, il a beaucoup joué donc je pense qu'il avait besoin d'être au repos » a confié Luis Enrique en conférence de presse et dans des propos rapportés par L’Equipe.