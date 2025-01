PSG : Barcola annonce la fin de son calvaire !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Muet en championnat depuis le 9 novembre dernier, Bradley Barcola a retrouvé le chemin des filets face au RC Lens ce samedi. De bon augure avant le choc face à Manchester City en Ligue des champions. Alors qu'il avait partagé ses doutes il y a quelques jours, l'ailier a laissé entendre que ce n'était plus d'actualité.

La saison 2025 ne partait pas de la meilleure des manières pour Bradley Barcola. En manque de confiance et incapable de faire des différences face aux défenses adverses ces derniers mois, l’ailier tricolore a, en plus, vu Khvicha Kvaratskhelia débarquer et menacer sa place. La situation est donc loin d’être idéale pour Barcola qui doit en plus composer avec des soucis extra-sportifs. « Il y a des moments comme ça. Dans la vie, on peut ne pas être bien, il n’y a pas que le foot dans la vie. Je traverse des moments un peu plus difficiles que d’autres, j’essaie de me remettre à fond dedans et de penser à 100% au football et me donner à fond pour retrouver ce niveau-là. » a confié Barcola.

Un transfert qui fait couler beaucoup d’encre ! Le PSG frappe fort avec Kvaratskhelia… 🏆 Restez connectés pour la suite !

➡️ https://t.co/ZF2gaC9Rge pic.twitter.com/vyXFFr5xwE — le10sport (@le10sport) January 18, 2025

Barcola remonte la pente

En grande difficulté, Barcola a pu compter sur le soutien de Luis Enrique : « C’est vrai qu’il ne traverse pas son meilleur moment. Il reviendra à son niveau parce que c’est un grand joueur ». Le coach du PSG a donc dû être rassuré par la performance de l’ailier face au RC Lens. Pour la première fois depuis le 9 novembre dernier, le joueur a trouvé le chemin des filets en Ligue 1. Son but inscrit à la 86ème minute a permis au PSG de repartir du Stade Bollaert avec les trois points (1-2).

« Je n'ai eu aucun doute »

Après le coup de sifflet final, Barcola a confirmé qu’il allait beaucoup mieux. « On est content, […]. Cela fait du bien, je suis content de marquer. Je n'ai eu aucun doute ces derniers jours. On va bien se préparer pour être prêts contre Manchester City. » a-t-il lâché au micro de beIN SPORTS.