Depuis le lancement de l'ère-QSI à l'été 2011, le président Nasser Al-Khelaïfi et les propriétaires qataris du PSG n'ont pas lésiné sur les moyens afin de maximiser les chances du club de la capitale de remporter la première Ligue des champions de son histoire. Sans succès, mais Khvicha Kvaratskhelia, qui remplace Kylian Mbappé poste pour poste, déborde d'ambition et compte bien inverser la tendance.

Une demi-saison après son départ pour le Real Madrid en tant qu'agent libre, le PSG a enfin mis la main sur le successeur de Kylian Mbappé. Vendredi soir, le Paris Saint-Germain a annoncé la signature de Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) jusqu'en juin 2029 pour 70M€ hors bonus. Un joueur derrière lequel le comité de direction parisien courrait depuis l'été dernier, sans succès en raison de l'intransigeance d'Aurelio De Laurentiis, président du Napoli, qui refusait de céder l'international géorgien après l'Euro 2024.

«C'est un joueur ambitieux, il ne vient pas pour jouer, mais pour gagner la Ligue des champions»

Depuis quelques heures, le PSG tient enfin son homme pour l'après-Kylian Mbappé. Et Khvicha Kvaratskhelia a bien choisi son moment d'après Bidzina Baratashvili. A une autre époque pas si lointaine de l'ère QSI, l'attaquant aurait eu des chances bien plus limitées qu'actuellement au Paris Saint-Germain.

« Pour nous, c'est l'un des meilleurs jeunes joueurs au monde et son arrivée au PSG, c'est une bonne opportunité pour lui et pour le club. En plus là, il aura des chances de jouer. Autant, il y a quelques années, avec Neymar, Mbappé et Messi, cela aurait été compliqué, là, je pense qu'il aura plus de place pour s'exprimer. C'est un joueur ambitieux, il ne vient pas pour jouer, mais pour gagner la Ligue des champions ».

«C'est un artiste, il va faire du grand travail pour être populaire»

Le journaliste pour Silknet TV et vice-président de l'association des journalistes de sport en Géorgie a donc assuré à France Info que Khvicha Kvaratskhelia pourrait réussir là où son prédécesseur Kylian Mbappé et plein d'autres ont échoué avant lui : rafler la première Ligue des champions de l'histoire du PSG. Son style de jeu et son implication pourraient d'ailleurs avoir son effet auprès des supporters du Paris Saint-Germain d'après Bidzina Baratashvili.

« C'est un artiste, un joueur fantaisiste, sa technique est unique et c'est ce que les gens aiment voir au stade. Il adore le football, il a de la discipline, mais il aime avoir de la liberté. Je ne sais pas s'il pourra devenir une icône du PSG, comme il l'a été à Naples, vu les joueurs passés dans la capitale, mais il va faire du grand travail pour être populaire ».